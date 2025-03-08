Зеленський про масований обстріл Добропілля: показує, що цілі в Росії незмінні

Російська армія атакувала ракетами центр міста Добропілля у Донецькій області. Такі удари показують, що цілі в Росії незмінні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
"Вчора ввечері російська армія вдарила двома балістичними ракетами по центру Добропілля на Донеччині. Після прибуття наших служб на місце нанесли ще один удар, умисно по рятувальниках", - зазначив глава держави.
Станом на ранок відомо про 11 загиблих та понад 30 постраждалих, поранено п'ятьох дітей. Пошкоджено вісім пʼятиповерхівок, адміністративну будівлю та пожежну машину.
Фото: Зеленський показав фото наслідків обстрілу Добропілля (t.me/V_Zelenskiy_official)
Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих. Також глава держави подякував екстреним службам, поліції, ДСНС, медикам, які, попри загрозу повторних ударів, не бояться й рятують людей.
"Такі удари показують, що цілі в Росії незмінні. Тому дуже важливо продовжувати робити все для захисту життя, зміцнювати нашу ППО, посилювати санкції проти Росії. Має зламатися все, що допомагає Путіну фінансувати війну", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, ввечері 7 березня голова Донецької ОВА повідомив про удар по Добропіллю. За даними ОВА, росіяни завдали трьох ударів. Спочатку було відомо про п'ятьох загиблих та 15 поранених.
Станом ранок кількість жертв зросла до 11 осіб, а постраждалих - до 30. За інформацією прокуратури, поранені троє дівчаток віком 9,14 та 17 років, а також хлопчики 10 та 11 років.
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