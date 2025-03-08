Зеленський про масований обстріл Добропілля: показує, що цілі в Росії незмінні

"Вчора ввечері російська армія вдарила двома балістичними ракетами по центру Добропілля на Донеччині. Після прибуття наших служб на місце нанесли ще один удар, умисно по рятувальниках", - зазначив глава держави.

Станом на ранок відомо про 11 загиблих та понад 30 постраждалих, поранено п'ятьох дітей. Пошкоджено вісім пʼятиповерхівок, адміністративну будівлю та пожежну машину.

Фото: Зеленський показав фото наслідків обстрілу Добропілля (t.me/V_Zelenskiy_official)

Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих. Також глава держави подякував екстреним службам, поліції, ДСНС, медикам, які, попри загрозу повторних ударів, не бояться й рятують людей.

"Такі удари показують, що цілі в Росії незмінні. Тому дуже важливо продовжувати робити все для захисту життя, зміцнювати нашу ППО, посилювати санкції проти Росії. Має зламатися все, що допомагає Путіну фінансувати війну", - наголосив Зеленський.