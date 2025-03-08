Зеленский о массированном обстреле Доброполья: показывает, что цели в России неизменны

Российская армия атаковала ракетами центр города Доброполье в Донецкой области. Такие удары показывают, что цели в России неизменны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
"Вчера вечером российская армия ударила двумя баллистическими ракетами по центру Доброполья в Донецкой области. После прибытия наших служб на место нанесли еще один удар, умышленно по спасателям", - отметил глава государства.
По состоянию на утро известно об 11 погибших и более 30 пострадавших, ранены пятеро детей. Повреждены восемь пятиэтажек, административное здание и пожарная машина.
Фото: Зеленский показал фото последствий обстрела Доброполья (t.me/V_Zelenskiy_official)
Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших. Также глава государства поблагодарил экстренные службы, полицию, ГСЧС, медиков, которые, несмотря на угрозу повторных ударов, не боятся и спасают людей.
"Такие удары показывают, что цели у России неизменны. Поэтому очень важно продолжать делать все для защиты жизни, укреплять нашу ПВО, усиливать санкции против России. Должно сломаться все, что помогает Путину финансировать войну", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, вечером 7 марта глава Донецкой ОВА сообщил об ударе по Доброполью. По данным ОВА, россияне нанесли три удара. Сначала было известно о пяти погибших и 15 раненых.
По состоянию на утро количество жертв возросло до 11 человек, а пострадавших - до 30. По информации прокуратуры, ранены три девочки в возрасте 9,14 и 17 лет, а также мальчики 10 и 11 лет.
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