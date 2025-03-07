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Росіяни вдарили по Добропіллю Донецької області: є загиблі та поранені

П'ятниця 07 березня 2025 23:46
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Росіяни вдарили по Добропіллю Донецької області: є загиблі та поранені Фото: на місці події працюють всі служби (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти вночі, 7 березня, завдали ударів по Добропіллю Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Щонайменше 5 людей загинули і 15 поранені - такі попередні наслідки ударів по Добропіллю. Вже вночі росіяни завдали по місту трьох ударів. За попередньою інформацією, пошкоджено 4 багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.

Філашкін додав, що остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань будуть встановлені пізніше.

Станом на зараз на місці влучань працюють органи влади, поліція, рятувальники та всі відповідні служби.

Росіяни вдарили по Добропіллю Донецької області: є загиблі та пораненіФото: наслідки атаки РФ по Добропіллю (t.me/VadymFilashkin)

"Не наражайте себе на смертельну небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно", - наголосив глава ОВА.

Нагадаємо, днями, 5 березня, у Слов'янську Донецької області виникла пожежа через російські обстріли. Зокрема, внаслідок ворожої атаки було знищено житловий будинок.

Детальніше про атаку та її наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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