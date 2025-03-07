Росіяни вдарили по Добропіллю Донецької області: є загиблі та поранені
Російські окупанти вночі, 7 березня, завдали ударів по Добропіллю Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
"Щонайменше 5 людей загинули і 15 поранені - такі попередні наслідки ударів по Добропіллю. Вже вночі росіяни завдали по місту трьох ударів. За попередньою інформацією, пошкоджено 4 багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.
Філашкін додав, що остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань будуть встановлені пізніше.
Станом на зараз на місці влучань працюють органи влади, поліція, рятувальники та всі відповідні служби.
Фото: наслідки атаки РФ по Добропіллю (t.me/VadymFilashkin)
"Не наражайте себе на смертельну небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно", - наголосив глава ОВА.
Нагадаємо, днями, 5 березня, у Слов'янську Донецької області виникла пожежа через російські обстріли. Зокрема, внаслідок ворожої атаки було знищено житловий будинок.
Детальніше про атаку та її наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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