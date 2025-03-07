Росіяни вдарили по Добропіллю Донецької області: є загиблі та поранені

Російські окупанти вночі, 7 березня, завдали ударів по Добропіллю Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Щонайменше 5 людей загинули і 15 поранені - такі попередні наслідки ударів по Добропіллю. Вже вночі росіяни завдали по місту трьох ударів. За попередньою інформацією, пошкоджено 4 багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.

Філашкін додав, що остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань будуть встановлені пізніше.

Станом на зараз на місці влучань працюють органи влади, поліція, рятувальники та всі відповідні служби.

Фото: наслідки атаки РФ по Добропіллю (t.me/VadymFilashkin)

"Не наражайте себе на смертельну небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно", - наголосив глава ОВА.