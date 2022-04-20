Зеленский о Мариуполе: Не знаю, когда мы сможем разблокировать. Есть два пути

"Я не знаю, когда мы можем разблокировать Мариуполь. Говорю вам открыто. Все ребята в Мариуполе хотят победы, хотят деблокады, они не собираются сдаваться врагу", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что разблокировать Мариуполь можно или военным путем, или дипломатическим.

"Для того, чтобы разблокировать Мариуполь, есть два пути. Первый - это серьезная тяжелая вооруженная помощь, на которую мы и они рассчитываем, и совместными действиями мы можем разблокировать Мариуполь. Пока что у нас этой техники недостаточно. Второй путь - дипломатический. Пока на это не соглашается РФ", - пояснил он.