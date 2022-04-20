Зеленский о Мариуполе: Не знаю, когда мы сможем разблокировать. Есть два пути

Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что пока не может сказать, когда украинская армия сможет разблокировать Мариуполь. По его словам, для этого есть два пути.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы государства после встречи с главой Евросовета.
"Я не знаю, когда мы можем разблокировать Мариуполь. Говорю вам открыто. Все ребята в Мариуполе хотят победы, хотят деблокады, они не собираются сдаваться врагу", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что разблокировать Мариуполь можно или военным путем, или дипломатическим.
"Для того, чтобы разблокировать Мариуполь, есть два пути. Первый - это серьезная тяжелая вооруженная помощь, на которую мы и они рассчитываем, и совместными действиями мы можем разблокировать Мариуполь. Пока что у нас этой техники недостаточно. Второй путь - дипломатический. Пока на это не соглашается РФ", - пояснил он.
Напомним, до этого глава государства заявлял, что ситуация в Мариуполе ухудшается.
Как отмечал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, российские оккупанты четвертый день бомбардируют "Азовсталь", где находятся украинские военные и мирные жители.
Он также объяснил, почему деблокада Мариуполя сегодня нереальна.
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