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Зеленський про Маріуполь: Не знаю, коли ми зможемо розблокувати. Є два шляхи

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський, заявив, що наразі не може сказати, коли українська армія зможе розблокувати Маріуполь. За його словами, для цього є два шляхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глави держави після зустрічі з очільником Євроради.

"Я не знаю, коли ми можемо розблокувати Маріуполь. Говорю вам відкрито. Всі хлопці у Маріуполі хочуть перемоги, хочуть розблокування, вони не збираються здаватися ворогу", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що розблокувати Маріуполь можна або військовим шляхом, або дипломатичним.

"Для того, щоб розблокувати Маріуполь, є два шляхи. Перший - це серйозна важка озброєна допомога, на яку ми та вони розраховуємо, і спільними діями ми можемо розблокувати Маріуполь. Поки що у нас цієї техніки недостатньо. Другий шлях - дипломатичний. Поки що на це не погоджується РФ", - пояснив він.

Нагадаємо, до цього глава держави заявляв, що ситуація у Маріуполі погіршується.

Як зазначав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, російські окупанти четвертий день бомбардують "Азовсталь", де перебувають українські військові та мирні жителі.

Він також пояснив, чому деблокада Маріуполя сьогодні є нереальною.

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Володимир ЗеленськийМаріупольВійна Росії проти України