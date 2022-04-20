Зеленський про Маріуполь: Не знаю, коли ми зможемо розблокувати. Є два шляхи

"Я не знаю, коли ми можемо розблокувати Маріуполь. Говорю вам відкрито. Всі хлопці у Маріуполі хочуть перемоги, хочуть розблокування, вони не збираються здаватися ворогу", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що розблокувати Маріуполь можна або військовим шляхом, або дипломатичним.

"Для того, щоб розблокувати Маріуполь, є два шляхи. Перший - це серйозна важка озброєна допомога, на яку ми та вони розраховуємо, і спільними діями ми можемо розблокувати Маріуполь. Поки що у нас цієї техніки недостатньо. Другий шлях - дипломатичний. Поки що на це не погоджується РФ", - пояснив він.