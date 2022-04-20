Деблокада Мариуполя - это тяжелая проблема. Надо сделать 6 вещей, - Арестович
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ситуация в Мариуполе является тяжелой проблемой. Он пояснил, что деблокада города пока невозможна, поскольку нужно сделать шесть вещей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "24 канала".
"Мариуполь - это тяжелая проблема. Когда рассказывают о деблокаде Мариуполя, надо сделать 6 вещей. Давайте посчитаем и скажем, реально ли это сделать военным путем или нет", - сказал он.
Что нужно сделать для деблокады Мариуполя, по словам Арестовича:
- остановить наступающую на Запорожье многотысячную группировку противника;
- разбить эту группировку;
- пробить коридор в Мариуполь и обеспечить защиту флангов;
- пройти 120 километров до Мариуполя по степным дорогам под ударами российской авиации;
- пробить внешний и внутренний круг окружения Мариуполя;
- с уличными боями пробиться к "Азовстали".
"Как вы думаете, это реально? Если бы у нас была такая возможность прямо сейчас, то мы бы уже вели войну в Подмосковье", - отметил он.
В то же время, как подчеркнул Арестович, сейчас украинская армия делает все возможное и невозможное, чтобы облегчить судьбу защитников Мариуполя. В частности, украинские войска бьют артиллерией по позициям противника.
Напомним, российские оккупанты уже четвертые сутки бомбардируют "Азовсталь", где находятся украинские военные и сотни гражданских.
Добавим, задержанный за госизмену Виктор Медведчук предлагал обменять его на защитников и жителей Мариуполя, но Россия до сих пор не ответила.
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