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Деблокада Мариуполя - это тяжелая проблема. Надо сделать 6 вещей, - Арестович

Новина українською →
Украина, Среда 20 апреля 2022 19:06
Деблокада Мариуполя - это тяжелая проблема. Надо сделать 6 вещей, - Арестович Фото: Алексей Арестович, советник руководителя ОП (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ситуация в Мариуполе является тяжелой проблемой. Он пояснил, что деблокада города пока невозможна, поскольку нужно сделать шесть вещей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "24 канала".

"Мариуполь - это тяжелая проблема. Когда рассказывают о деблокаде Мариуполя, надо сделать 6 вещей. Давайте посчитаем и скажем, реально ли это сделать военным путем или нет", - сказал он.

Что нужно сделать для деблокады Мариуполя, по словам Арестовича:

  • остановить наступающую на Запорожье многотысячную группировку противника;
  • разбить эту группировку;
  • пробить коридор в Мариуполь и обеспечить защиту флангов;
  • пройти 120 километров до Мариуполя по степным дорогам под ударами российской авиации;
  • пробить внешний и внутренний круг окружения Мариуполя;
  • с уличными боями пробиться к "Азовстали".

"Как вы думаете, это реально? Если бы у нас была такая возможность прямо сейчас, то мы бы уже вели войну в Подмосковье", - отметил он.

В то же время, как подчеркнул Арестович, сейчас украинская армия делает все возможное и невозможное, чтобы облегчить судьбу защитников Мариуполя. В частности, украинские войска бьют артиллерией по позициям противника.

Напомним, российские оккупанты уже четвертые сутки бомбардируют "Азовсталь", где находятся украинские военные и сотни гражданских.

Добавим, задержанный за госизмену Виктор Медведчук предлагал обменять его на защитников и жителей Мариуполя, но Россия до сих пор не ответила.

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