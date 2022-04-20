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Просто не будет. Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе ухудшается

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Киев, Среда 20 апреля 2022 19:54
Просто не будет. Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе ухудшается Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе ухудшается. Он подчеркнул, что не может сказать, что решение этой проблемы является простым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы государства после встречи с главой Евросовета.

"Ситуация в Мариуполе ухудшается. К сожалению, пока мы не можем достичь там положительного результата. На руках наших бойцов сотни раненых людей. Защищая гражданских, они теряют свои жизни... Хочется сказать, что все будет просто и завтра мы поможем нашим военным и мирным жителям в Мариуполе, но я не могу этого сказать", - заявил Зеленский.

Как отметил глава государства, на территории "Азовстали", которую пытаются штурмовать оккупанты, находится много гражданских - женщины, дети и старики.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснял, почему деблокада Мариуполя сегодня нереальна.

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