Зеленский: в Мариуполе могут быть десятки тысяч погибших, разрушены 95% зданий

Глава государства отметил, что Мариуполь, который является стратегической целю руководителя Кремля Владимира Путина, уже разрушен из-за многонедельных российских артиллерийских обстрелов. Так, уцелело лишь около 5% из всех зданий в городе.

Зеленский считает, что количество жертв среди жителей Мариуполя в результате агрессии РФ может составлять десятки тысяч.

"У нас также есть информация о том, что наряду с этими десятками тысяч погибших многие пропали без вести. Мы знаем, что им заменили документы, им дали российские паспорта и увезли вглубь России - кого в лагеря, кого в другие города", - сказал президент.

Он добавил, что дальнейшая судьба таких мариупольцев неизвестна, как и не представляется возможным сейчас выяснить точное количество убитых оккупантами мирных жителей в городе.