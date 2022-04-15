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Зеленський: у Маріуполі можуть бути десятки тисяч загиблих, зруйновані 95% будівель

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У блокованому російськими військами Маріуполі в результаті ворожих обстрілів і бомбардувань зруйновано 95% будівель. Через безперервні атаки окупантів могли загинути десятки тисяч городян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президент Володимира Зеленського в інтерв'ю BBC.

Глава держави зазначив, що Маріуполь, який є стратегічною цілю керівника Кремля Володимира Путіна, вже зруйнований через багатотижневі російські артилерійські обстріли. Так, вціліло лише близько 5% з усіх будівель у місті.

Зеленський вважає, що кількість жертв серед жителів Маріуполя в результаті агресії РФ може становити десятки тисяч.

"У нас також є інформація про те, що поряд з цими десятками тисяч загиблих багато тих, хто зник безвісти. Ми знаємо, що їм замінили документи, їм дали російські паспорти і відвезли вглиб Росії - кого в табори, кого в інші міста", - сказав президент.

Він додав, що подальша доля таких маріупольців невідома, як і не представляється можливим зараз з'ясувати точну кількість убитих окупантами мирних жителів у місті.

Нагадаємо, раніше глава Донецької ОВА розповів, що в Маріуполі в результаті дії російських окупантів загинули до 22 тисяч людей.

Також ми писали, що в ГУР Міноборони України зафіксували в Маріуполі 13 мобільних крематоріїв російських окупантів. Їх використовують для зачистки вулиць від тіл загиблих мирних жителів.

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Володимир ЗеленськийМаріупольВійна Росії проти України