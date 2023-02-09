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Зеленський - Макрону та Шольцу: Чим швидше Україна отримає зброю, тим швидше закінчиться агресія РФ

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Україні потрібна західна зброя для того, аби закінчити війну, яку розпочала РФ. Допомога від партнерів і союзників необхідна саме зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з главою Франції Еммануелем Макроном і канцелером Німеччини Олафом Шольцем.

"Зараз у нас у всіх, і ми це як ніхто відчуваємо в Україні, у нас у всіх дуже мало часу. Я говорю не про сьогодні, я говорю про тижні та місяці, які у нас попереду. А отже - це про зброю, яка потрібна для миру, бо треба зупинити війну, яку розв'язала Росія", - зазначив український лідер.

Зеленський вказав, що Франція та Німеччина мають потенціал "game changer". За його словами, саме так мають виглядати нинішні переговори про військову допомогу.

"Все очевидно. Чим раніше Україна зможе отримати потужну далекобійну зброю, Еммануеле, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки, Олафе, чим сильніша буде наша танкова коаліція, я вам вдячний за те, що ви почали цей шлях, тим швидше закінчиться ця агресія Росії і ми повернемо Європі впевнений мир", - підкреслив президент.

Глава держави додав, що Україна вміє бути потужною та вдячною, а наші друзі вміють бути принциповими та сильними.

"Я вірю, що сьогодні ми посилимо нашу єдність - оборонну, політичну, санкційну. Тому я тут", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський прибув з візитом до Франції.

До слова, головне про поїздку українського президента - читайте у нашому матеріалі за посиланням.

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