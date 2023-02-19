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Зеленський з Макроном обговорили реалізацію "формули миру"

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Україна та Франція і надалі продовжать оборонну співпрацю. Це необхідно для наближення миру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського у Twitter.

Зеленський розповів, що під час розмови з президентом Франції Емануелем Макроном піднімалось питання оборонної співпраці. Окрім цього лідери країн підбили підсумки останніх візитів і детально обговорили наступні дипломатичні заходи.

Також було обговорено реалізацію десятикрокової "Формули миру".

Нагадаємо, минулому саміті G20 президент України презентував свою ініціативу під назвою "формула миру". Що вона собою являє - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Фото: Зеленський з Макроном обговорив реалізацію "формули миру" (twitter.com/ZelenskyyUa)

Раніше РБК-Україна писало про те, що за словами Емануеля Макрона, Франція хоче побачити поразку загарбників в Україні, але не розгром Росії.

Раніше Макрон заявляв, що мирні переговори з Росією поки що неможливі, оскільки країна-агресор вирішила продовжувати ескалацію війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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