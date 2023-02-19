Зеленський з Макроном обговорили реалізацію "формули миру"

Зеленський розповів, що під час розмови з президентом Франції Емануелем Макроном піднімалось питання оборонної співпраці. Окрім цього лідери країн підбили підсумки останніх візитів і детально обговорили наступні дипломатичні заходи.

Також було обговорено реалізацію десятикрокової "Формули миру".

Нагадаємо, минулому саміті G20 президент України презентував свою ініціативу під назвою "формула миру". Що вона собою являє - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Фото: Зеленський з Макроном обговорив реалізацію "формули миру" (twitter.com/ZelenskyyUa)