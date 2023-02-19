Зеленський з Макроном обговорили реалізацію "формули миру"

Україна та Франція і надалі продовжать оборонну співпрацю. Це необхідно для наближення миру.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського у Twitter.
Зеленський розповів, що під час розмови з президентом Франції Емануелем Макроном піднімалось питання оборонної співпраці. Окрім цього лідери країн підбили підсумки останніх візитів і детально обговорили наступні дипломатичні заходи.
Також було обговорено реалізацію десятикрокової "Формули миру".
Нагадаємо, минулому саміті G20 президент України презентував свою ініціативу під назвою "формула миру". Що вона собою являє - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Раніше РБК-Україна писало про те, що за словами Емануеля Макрона, Франція хоче побачити поразку загарбників в Україні, але не розгром Росії.
Раніше Макрон заявляв, що мирні переговори з Росією поки що неможливі, оскільки країна-агресор вирішила продовжувати ескалацію війни.
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