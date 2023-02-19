Зеленский с Макроном обсудили реализацию "формулы мира"

Украина и Франция и дальше продолжат оборонное сотрудничество. Это нужно для приближения мира.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.
Зеленский рассказал, что во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном поднимался вопрос оборонного сотрудничества. Кроме этого лидеры стран подвели итоги последних визитов и подробно обсудили следующие дипломатические мероприятия.
Также была обсуждена реализация десятишаговой "Формулы мира".
Напомним, в прошлом саммите G20 президент Украины презентовал свою инициативу под названием "формула мира". Что она собой представляет - читайте в материале РБК-Украина.
Ранее РБК-Украина писала о том, что по словам Эммануэля Макрона, Франция хочет увидеть поражение захватчиков в Украине, но не разгром России.
Ранее Макрон заявлял, что мирные переговоры с Россией пока невозможны, поскольку страна-агрессор решила продолжать эскалацию войны.
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