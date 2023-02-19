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Зеленский с Макроном обсудили реализацию "формулы мира"

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украина и Франция и дальше продолжат оборонное сотрудничество. Это нужно для приближения мира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

Зеленский рассказал, что во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном поднимался вопрос оборонного сотрудничества. Кроме этого лидеры стран подвели итоги последних визитов и подробно обсудили следующие дипломатические мероприятия.

Также была обсуждена реализация десятишаговой "Формулы мира".

Напомним, в прошлом саммите G20 президент Украины презентовал свою инициативу под названием "формула мира". Что она собой представляет - читайте в материале РБК-Украина.

Фото: Зеленский с Макроном обсудил реализацию "формулы мира" (twitter.com/ZelenskyyUa)

Ранее РБК-Украина писала о том, что по словам Эммануэля Макрона, Франция хочет увидеть поражение захватчиков в Украине, но не разгром России.

Ранее Макрон заявлял, что мирные переговоры с Россией пока невозможны, поскольку страна-агрессор решила продолжать эскалацию войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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