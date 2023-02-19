Зеленский с Макроном обсудили реализацию "формулы мира"

Зеленский рассказал, что во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном поднимался вопрос оборонного сотрудничества. Кроме этого лидеры стран подвели итоги последних визитов и подробно обсудили следующие дипломатические мероприятия.

Также была обсуждена реализация десятишаговой "Формулы мира".

Напомним, в прошлом саммите G20 президент Украины презентовал свою инициативу под названием "формула мира". Что она собой представляет - читайте в материале РБК-Украина.

Фото: Зеленский с Макроном обсудил реализацию "формулы мира" (twitter.com/ZelenskyyUa)