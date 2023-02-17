Росія обирає війну. Макрон упевнений, що час для діалогу з агресором не настав
Мирні переговори з Росією поки що неможливі, оскільки країна-агресор вирішила продовжувати ескалацію війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона під час Мюнхенської конференції з безпеки.
"Зараз час діалогу не настав, тому що Росія обирає війну, обирає ескалацію війни. Росія вирішила атакувати цивільні об'єкти інфраструктури та вчиняти військові злочини. Відповідно, Росія не може і не виграє цю війну. Її напад має завершитися поразкою", - зазначив голова французької держави.
За його словами, зараз цивілізований світ має докласти зусиль для того, щоб використання сили не стало чимось нормальним, оскільки в іншому випадку стабільність у світі буде поставлена під сумнів.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна та Росія можуть повернутися за стіл переговорів тільки у разі повного виведення окупаційних військ з нашої країни та визнання помилок з боку Москви.
Також ми писали, що,за словами Зеленського, Росія розпочала свій новий наступ в Україні, атаки вже фіксуються на кількох напрямках.
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