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Росія обирає війну. Макрон упевнений, що час для діалогу з агресором не настав

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Мюнхен, П'ятниця 17 лютого 2023 16:35
Росія обирає війну. Макрон упевнений, що час для діалогу з агресором не настав Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Мирні переговори з Росією поки що неможливі, оскільки країна-агресор вирішила продовжувати ескалацію війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"Зараз час діалогу не настав, тому що Росія обирає війну, обирає ескалацію війни. Росія вирішила атакувати цивільні об'єкти інфраструктури та вчиняти військові злочини. Відповідно, Росія не може і не виграє цю війну. Її напад має завершитися поразкою", - зазначив голова французької держави.

За його словами, зараз цивілізований світ має докласти зусиль для того, щоб використання сили не стало чимось нормальним, оскільки в іншому випадку стабільність у світі буде поставлена під сумнів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна та Росія можуть повернутися за стіл переговорів тільки у разі повного виведення окупаційних військ з нашої країни та визнання помилок з боку Москви.

Також ми писали, що,за словами Зеленського, Росія розпочала свій новий наступ в Україні, атаки вже фіксуються на кількох напрямках.

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