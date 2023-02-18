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Я хочу перемоги України, але не виступаю за розгром Росії, - Макрон

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Субота 18 лютого 2023 23:00
Я хочу перемоги України, але не виступаю за розгром Росії, - Макрон Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Франція хоче побачити поразку загарбників в Україні, але не розгром Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона, яку приводить Le Figaro.

"Я хочу, щоб Росія зазнала поразки в Україні, і я хочу, щоб Україна змогла відстояти свою позицію, але я переконаний, що, зрештою, це не буде укладено військовим шляхом", - йдеться у заяві.

Макрон пояснив, що він не думає, що Росія має бути повністю розгромлена чи атакована на її території.

"Деякі хочуть перш за все розгромити Росію. Це ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде", - додав президент.

Раніше Макрон заявляв, що мирні переговори з Росією поки що неможливі, оскільки країна-агресор вирішила продовжувати ескалацію війни.

Також президент Франції говорив, що Захід має посилити свою допомогу для України, щоб Київ мав достатньо ресурсів для контрнаступу.

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