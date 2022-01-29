Зеленский и Макрон договорились ускорить следующую встречу участников Нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора договорились о сотрудничестве. В частности, стороны решили ускорить следующую встречу участников Нормандского формата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон сегодня вечером позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому .

"Стороны договорились поддерживать взятый динамический темп и ускорить следующую встречу советников лидеров стран - участников Нормандского формата. Также была обсуждена важность активизации работы ТКГ и ее подгрупп с целью быстрого прогресса в реализации Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Кроме того, днем Макрон говорил с Путиным, в частности о деэскалации ситуации вокруг украинских границ.

Как рассказал представитель Макрона, Путин в разговоре с президентом Франции не высказывал никаких планов по поводу наступления на Украину.