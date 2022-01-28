ru ua
Пт, 28 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин в беседе с Макроном не высказывал никаких наступательных планов

Новина українською →
Париж, Пятница 28 января 2022 18:47
Путин в беседе с Макроном не высказывал никаких наступательных планов Фото: президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью деэскалации вокруг Украины. При этом российский лидер не высказывал наступательных планов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Помощник Макрона заявил, что телефонные переговоры Макрона и Путина позволили договориться о необходимости деэскалации ситуации вокруг Украины. По его словам, российский лидер хочет продолжить переговоры с Францией и ее союзниками.

"Президент Путин не высказывал никаких наступательных планов", - добавил помощник французского президента.

Напомним, сегодня, 28 января, состоялся телефонный разговор Макрона и Путина. Лидеры обсудили Украину, НАТО и российские так называемые "гарантии безопасности".

Отметим, накануне глава МИД Франции предупредил Россию об угрозе блокировки "Северного потока-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Франция Российская Федерация
NEWS
Резников предупредил Германию: восстановление ГДР - это логичное продолжение требований России
Резников предупредил Германию: восстановление ГДР - это логичное продолжение требований России
DAILY
На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники