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Зеленський і Макрон домовилися прискорити наступну зустріч учасників Нормандського формату

Автор: Анна Полисученко

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови домовилися про співпрацю. Зокрема, сторони вирішили прискорити наступну зустріч учасників Нормандського формату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

"Сторони домовилися підтримувати взятий динамічний темп і прискорити наступну зустріч радників лідерів країн - учасників Нормандського формату. Також була обговорена важливість активізації роботи ТКГ і її підгруп з метою швидкого прогресу в реалізації Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон сьогодні ввечері зателефонував українському лідеру Володимиру Зеленському.

Крім того, вдень Макрон говорив з Путіним, зокрема про деескалацію ситуації навколо українських кордонів.

Як розповів представник Макрона, Путін у розмові з президентом Франції не висловлював жодних планів з приводу наступу на Україну.

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Володимир Зеленський