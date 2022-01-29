Зеленський і Макрон домовилися прискорити наступну зустріч учасників Нормандського формату

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови домовилися про співпрацю. Зокрема, сторони вирішили прискорити наступну зустріч учасників Нормандського формату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон сьогодні ввечері зателефонував українському лідеру Володимиру Зеленському .

"Сторони домовилися підтримувати взятий динамічний темп і прискорити наступну зустріч радників лідерів країн - учасників Нормандського формату. Також була обговорена важливість активізації роботи ТКГ і її підгруп з метою швидкого прогресу в реалізації Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вдень Макрон говорив з Путіним, зокрема про деескалацію ситуації навколо українських кордонів.

Як розповів представник Макрона, Путін у розмові з президентом Франції не висловлював жодних планів з приводу наступу на Україну.