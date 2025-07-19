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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський: маємо швидко реалізувати домовленості з Трампом щодо ППО і зброї

Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Україна має з президентом США Дональдом Трампом домовленості щодо ППО та зброї. Ці домовленості мають бути реалізовані швидко.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

Зокрема, глава держави розповів, що сьогодні в нього була доповідь від міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо різних питань.

"Ми працюємо також на американському напрямку: є домовленості з президентом Трампом, які ми маємо реалізувати - реалізувати так швидко, як тільки це можливо. Україна налаштована на максимальну продуктивність", - сказав глава держави.

Зеленський уточнив, що домовленості стосуються протиповітряної оборони та нової угоди з Америкою по зброї.

Він зазначив, що Україна готова купувати як купувати необхідну зброю, так і експортувати в США "технологічну українську зброю.

"Передусім це дрони, які показали себе в цій війні дуже ефективними захисниками життя", - поінформував президент.

Крім того, Зеленський повідомив, що урядовці України значно активізували роботу по дронах "перехоплювачах", і вже на наступному тижні Зеленський очікується на підписання додаткових контрактів.

Ще одним питанням, яке глава держави обговорив із Сибігою - це синхронізація санкцій. Президент наголосив, що дуже важливо, щоб новий санаційний пакет ЄС підтримали також ті країни, які не входять до Євросоюзу.

"Ми будемо продовжувати процес – дуже важливий процес – синхронізації санкцій, і не тільки європейських, у наших юрисдикціях", - резюмував Зеленський.

Трамп має намір купувати зброю України

Нагадаємо, днями Зеленський заявив, що Трамп висловив зацікавленість в українських бойових дронах для армії США.

Він додав, що Україна, своєю чергою, потребує систем ППО, тому інтереси щодо зброї є в обох сторін.

Крім того, днями президент уже заявляв, що він разом із Трампом обговорює угоду, яка передбачає купівлю озброєння США в обмін на продаж українських безпілотників.

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