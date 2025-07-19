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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский: должны быстро реализовать договоренности с Трампом по ПВО и оружию

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Украина имеет с президентом США Дональдом Трампом договоренности по ПВО и оружию. Эти договоренности должны быть реализованы быстро.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

В частности, глава государства рассказал, что сегодня у него был доклад от министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги по различным вопросам.

"Мы работаем также на американском направлении: есть договоренности с президентом Трампом, которые мы должны реализовать - реализовать так быстро, как только это возможно. Украина настроена на максимальную производительность", - сказал глава государства.

Зеленский уточнил, что договоренности касаются противовоздушной обороны и нового соглашения с Америкой по оружию.

Он отметил, что Украина готова покупать как покупать необходимое оружие, так и экспортировать в США "технологическое украинское оружие.

"Прежде всего это дроны, которые показали себя в этой войне очень эффективными защитниками жизни", - проинформировал президент.

Кроме того, Зеленский сообщил, что чиновники Украины значительно активизировали работу по дронам "перехватчикам", и уже на следующей неделе Зеленский ожидается на подписание дополнительных контрактов.

Еще одним вопросом, который глава государства обсудил с Сибигой - это синхронизация санкций. Президент подчеркнул, что очень важно, чтобы новый санационный пакет ЕС поддержали также те страны, которые не входят в Евросоюз.

"Мы будем продолжать процесс - очень важный процесс - синхронизации санкций, и не только европейских, в наших юрисдикциях", - резюмировал Зеленский.

Трамп намерен покупать оружие Украины

Напомним, на днях Зеленский заявил, что Трамп выразил заинтересованность в украинских боевых дронах для армии США.

Он добавил, что Украина, в свою очередь, нуждается в системах ПВО, поэтому интересны по оружию есть у обеих сторон.

Кроме того, на днях президент уже заявлял, что он вместе с Трампом обсуждает сделку, которая предусматривает покупку орудия США в обмен на продажу украинских беспилотников.

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