Зеленский: должны быстро реализовать договоренности с Трампом по ПВО и оружию

В частности, глава государства рассказал, что сегодня у него был доклад от министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги по различным вопросам.

"Мы работаем также на американском направлении: есть договоренности с президентом Трампом, которые мы должны реализовать - реализовать так быстро, как только это возможно. Украина настроена на максимальную производительность", - сказал глава государства.

Зеленский уточнил, что договоренности касаются противовоздушной обороны и нового соглашения с Америкой по оружию.

Он отметил, что Украина готова покупать как покупать необходимое оружие, так и экспортировать в США "технологическое украинское оружие.

"Прежде всего это дроны, которые показали себя в этой войне очень эффективными защитниками жизни", - проинформировал президент.

Кроме того, Зеленский сообщил, что чиновники Украины значительно активизировали работу по дронам "перехватчикам", и уже на следующей неделе Зеленский ожидается на подписание дополнительных контрактов.

Еще одним вопросом, который глава государства обсудил с Сибигой - это синхронизация санкций. Президент подчеркнул, что очень важно, чтобы новый санационный пакет ЕС поддержали также те страны, которые не входят в Евросоюз.

"Мы будем продолжать процесс - очень важный процесс - синхронизации санкций, и не только европейских, в наших юрисдикциях", - резюмировал Зеленский.