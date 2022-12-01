Когда наступит победа в войне, должен определять Зеленский, - посол США в Украине

Об этом заявила посол США в Украине Бриджет Бринк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление .

"Я на 100% уверена, что Украина победит, у меня нет никаких сомнений в этом. Не просто Украина победит - она должна победить", - отметила Бринк.

По ее словам, президент Зеленский как лидер Украины – это именно тот человек, который должен определять момент, когда наступит победа Украины и что она означает.