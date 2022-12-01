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Когда наступит победа в войне, должен определять Зеленский, - посол США в Украине

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Киев, Четверг 01 декабря 2022 18:54
Когда наступит победа в войне, должен определять Зеленский, - посол США в Украине Фото: посол США в Украине Бриджет Бринк (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский, как лидер Украины, должен определять, когда наступит победа в войне, которую развязала Россия.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджет Бринк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

"Я на 100% уверена, что Украина победит, у меня нет никаких сомнений в этом. Не просто Украина победит - она должна победить", - отметила Бринк.

По ее словам, президент Зеленский как лидер Украины – это именно тот человек, который должен определять момент, когда наступит победа Украины и что она означает.

Ранее Шольц заявил, что победа России в войне против Украины пока выглядит маловероятной. РФ не должна добиться своих целей на поле боя.

Как сообщалось, глава Офиса президента Андрей Ермак скептически относится к прогнозам об окончании войны в Украине весной. Он считает, что это вряд ли удастся.

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