Зеленський має право вето на будь-які мирні домовленості Трампа і Путіна, - Гілі

Україна сама визначатиме умови та час можливого миру, а будь-які домовленості без згоди Києва не матимуть сили.
Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
На запитання, чи має український президент ефективне право вето на будь-які рішення, Гілі відповів, що українці з величезною мужністю ведуть боротьбу проти Росії
"Як військові, так і цивільні. Саме президент (України Володимир, ред.) Зеленський і українці повинні визначати, коли закінчаться бойові дії й на яких умовах це відбудеться", - зазначив він.
Глава Міноборони також відмовився відповідати на питання про те, як британські війська відреагують на атаку російських військ, якщо вони будуть розміщені в Україні для забезпечення припинення вогню в рамках ширшої Коаліції добровольців.
На запитання, чи будуть британські війська стояти й воювати, чи вони підуть, міністр відповів, що це гіпотетичні питання.
"Я дійсно не збираюся обговорювати і не можу обговорювати на даний момент. Але є кілька важливих принципів. По-перше, будь-які британські війська мають право захищатися, якщо на них нападуть", - пояснив він.
Сьогодні, 15 серпня, запланована зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
Головною темою переговорів стане припинення вогню на фронті та ймовірність завершення війни Росії проти України.
За даними Reuters, лідери США та Росії можуть узгодити перші умови щодо перемир’я без участі України. Це викликало занепокоєння, адже будь-які рішення, ухвалені без Києва, ставлять під питання їхню легітимність і відповідність інтересам українського народу.
Водночас у Кремлі заявили, що не очікують підписання жодного спільного документа під час зустрічі Трампа та Путіна. Тож, ймовірно, переговори обмежаться обговоренням можливих варіантів врегулювання та окресленням подальших кроків.
РБК-Україна вже описувало три можливі сценарії для України після цих перемовин.