Зеленский: есть люди, которым нельзя отменять люстрацию

Президент Владимир Зеленский считает, что в Украине есть люди, которым нельзя отменять люстрацию. При этом окончательное решение по поводу закон о люстрации - за украинским судом.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, после решений международных инстанций, в том числе Европейского суда по правам человека и Венецианской комиссии, все зависит от украинского суда.

"Хочу сказать, есть люди, которым нельзя отменять люстрацию. Несмотря на то, каким бы решение ни было", - заявил Зеленский.

Он добавил, что под люстрацию также попали и невиновные, и это необходимо "откорректировать".

"Я думаю, что надо скорректировать и сделать. Мне кажется, что украинский суд был готов к этим изменениям", - отметил Зеленский.

Напомним, окончательную точку в вопросе люстрации в Украине должен поставить Конституционный суд. При этом суд уже несколько лет рассматривает закон о люстрации. В то же время после решений ЕСПЧ украинские суды стали активнее выносить решения в пользу чиновников, которые попали под люстрацию.

Отметим, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина заявил, что не поддерживает люстрацию. По его мнению, под нее попали люди которые были эффективны и не были связаны с громкими скандалами.