Еще одного люстрированного прокурора восстановили в должности

Фото: еще один прокурор доказал незаконность люстрации (24tv.ua)

Дмитрий Андреев также отсудил более миллиона гривен

Сумской окружной административный суд восстановил в должности люстрированного прокурора Дмитрия Андреева. Суд также принял решение взыскать в его пользу заработную плату за время вынужденного прогула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что Андреев выиграл иск против Офиса генпрокурора и прокуратуры Сумской области. В частности, суд признал противоправным и отменил приказ о его увольнении с должности заместителя прокурора Сумской области в октябре 2014 года и восстановил его.

Кроме того, суд взыскал в пользу Андреева средний заработок за время вынужденного прогула с 24 октября 2014 по 19 мая 2020 в общей сумме более 1,15 млн гривен.

"Решение в части восстановления в должности заместителя прокурора Сумской области и взыскания месячного заработка в сумме 17 448,48 гривен подлежит немедленному исполнению", - говорится в сообщении.

Офис генпрокурора также обязан отозвать из Минюста сведения о применении к Андрееву закона о люстрации, чтобы исключить его из соответствующего реестра.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина заявил, что Рада пока не будет принимать какие-либо решения об отмене закона о люстрации.

Ожидается, что окончательную точку в вопросе люстрации в Украине должен поставить Верховный суд. Отметим, после того, как ЕСПЧ признал данный закон нарушающим права человека, украинские суды начали активнее выносить решение в пользу люстрированных.

Автор: Иван Петров