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Зеленский лишил дипранга Арьева и Герасимова

Новости » Политика    11.09.2019 - 10:30
Зеленский лишил дипранга Арьева и Герасимова
Фото: Артур Герасимов (solydarnist.org)

Владимир Зеленский отменил указ Петра Порошенко

Президент Владимир Зеленский отменил указ предыдущего президента о присвоении дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову. Об этом говорится в указе президента.

В документе говорится об отмене "указа президента Украины от 18 мая 2019 года № 275 "О присвоении дипломатических рангов" в части, которая касается присвоения дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла В.Арьеву и А.Герасимову".

Как отмечается, предыдущие указы о присвоении дипранга Арьеву и Герасимову "были выданы безосновательно".

Отметим, что Зеленский назначил адвоката Андрея Смирнова заместителем председателя Офиса президента. В частности, на должность заместителя председателя ОП предназначены Игорь Жовква и Андрей Смирнов.

РБК-Украина писало, что Смирнов, вероятно, будет курировать вопросы судебной реформы вместо Руслана Рябошапки, который ушел на должность генерального прокурора. Смирнов известен тем, что является адвокатом одного из бывших лидеров "Партии регионов" Александра Ефремова, которого недавно выпустили из-под стражи.

Кроме того, в конце августа Зеленский уволил Алексея Гончарука с должности заместителя председателя Офиса президента в связи с назначением премьер-министром Украины.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийАртур Герасимов
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