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Зеленський позбавив дипрангу Ар'єва і Герасимова

Новини » Політика    11.09.2019 - 10:30
Зеленський позбавив дипрангу Ар'єва і Герасимова
Фото: Артур Герасимов (solydarnist.org)

Володимир Зеленський скасував указ Петра Порошенка

Президент Володимир Зеленський скасував указ попереднього президента про присвоєння дипломатичного рангу надзвичайного і повноважного посла Володимиру Ар'єву та Артуру Герасимову. Про це йдеться в указі президента.

В документі говориться про скасування "указу президента України від 18 травня 2019 року № 275 "Про присвоєння дипломатичних рангів" в частині, яка стосується присвоєння дипломатичного рангу надзвичайного і повноважного посла В.Ар’єву та А.Герасимову".

Як зазначається, попередні укази про призначення дипрангу Ар'єву і Герасимову "були видані безпідставно".

Зазначимо, що Зеленський призначив адвоката Андрія Смирнова заступником голови Офісу президента. Зокрема, на посаду заступника голови ОП призначені Ігор Жовква та Андрій Смирнов.

РБК-Україна писало, що Смирнов, імовірно, буде курирувати питання судової реформи замість Руслана Рябошапки, який пішов на посаду генерального прокурора. Смирнов відомий тим, що є адвокатом одного з колишніх лідерів "Партії регіонів" Олександра Єфремова, якого нещодавно випустили з-під варти.

Крім того, в кінці серпня Зеленський звільнив Олексія Гончарука з посади заступника голови Офісу президента у зв'язку з призначенням прем'єр-міністром України.

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Новини України Володимир ЗеленськийАртур Герасимов
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