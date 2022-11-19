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Зеленський про ліміт цін на енергоресурси: РФ повинна відчути болісні втрати

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Ліміт цін на російські енергоресурси має бути максимально ефективним для того, щоб країна-агресор відчула болісні втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з прем'єром Британії Ріші Сунаком.

"Надзвичайно важливо з точки зору безпеки зробити максимально ефективним обмеження експортної ціни на російські енергоресурси, яке має запрацювати найближчим часом. Росія повинна відчути болісні втрати так само, як вона призводить до втрат усіх інших", - наголосив глава української держави.

Нагадаємо, в Євросоюзі очікують, що ліміт цін на російську нафту, який був запроваджений країнами G7, запрацює 5 грудня.

Також ми писали, що Єврокомісія планує запропонувати план обмеження цін на російський газ після 24 листопада.

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