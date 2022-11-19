Зеленский о лимите цен на энергоресурсы: РФ должна ощутить болезненные потери

Лимит цен на российские энергоресурсы должен быть максимально эффективным для того, чтобы страна-агрессор ощутила болезненные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместного брифинга с премьером Британии Риши Сунаком.