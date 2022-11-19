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Зеленский о лимите цен на энергоресурсы: РФ должна ощутить болезненные потери

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Лимит цен на российские энергоресурсы должен быть максимально эффективным для того, чтобы страна-агрессор ощутила болезненные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместного брифинга с премьером Британии Риши Сунаком.

"Чрезвычайно важно с точки зрения безопасности сделать максимально эффективным ограничение экспортной цены на российские энергоресурсы, которое должно заработать в ближайшее время. Россия должна ощутить болезненные потери так же, как она приводит к потерям всех остальных", - подчеркнул глава украинского государства.

Напомним, в Евросоюзе ожидают, что лимит цен на российскую нефть, который был введен странами G7, заработает 5 декабря.

Также мы писали, что Еврокомиссия планирует предложить план ограничения цен на российский природный газ после 24 ноября.

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