У ЄС готові до запровадження ліміту цін на нафту з РФ найближчими тижнями: названо дату
У Євросоюзі очікують, що ліміт цін на російську нафту, запроваджений країнами G7, почне працювати 5 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Країни G7 мають намір встановити цінову межу не російської нафти до 5 грудня і країни ЄС готові до такого введення.
"Звичайно, ціль полягає в тому, щоб завершити угоду з G7 про ліміт цін до 5 грудня", - зазначила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон.
Вашингтон планує найближчими днями випустити керівництво зі встановлення стелі цін на російську нафту і готовий до деяких зволікань у його реалізації.
Також повідомляється, що з 5 грудня країни ЄС перестануть купувати нафту з РФ, а 5 лютого 2023 року ця ж заборона зачепить російські нафтопродукти, що позбавить Росію доходів від продажу нафти і змусить одного з провідних світових виробників та експортерів нафти шукати альтернативні ринки.
"Наші санкції поширюватимуться на сиру нафту для країн-членів ЄС, тому ми не купуватимемо російську сиру нафту з 5 грудня, і ми покрили можливий розрив цін на нафту для міжнародних покупців нашим восьмим пакетом санкцій", - заявила єврокомісар.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в рамках восьмого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії було введено стелю цін на нафту з РФ.
Також ми писали, що ЄС готовий вивчити "тимчасовий динамічний ціновий коридор" на газ із Росії.
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