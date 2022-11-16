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Країни ЄС запропонують запровадити ліміт цін на газ з РФ після 24 листопада

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Брюссель, Середа 16 листопада 2022 22:34
Країни ЄС запропонують запровадити ліміт цін на газ з РФ після 24 листопада Фото: країни ЄС запропонують запровадити ліміт цін на газ після 24 листопада (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Єврокомісія планує запропонувати план обмеження цін на російський природний газ після 24 листопада, оскільки прагне стримати енергетичну кризу, спричинену вторгненням Росії в Україну.

Про це заявив комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Комісія, яка розробляє політику ЄС, запропонує обмеження після зустрічі міністрів енергетики ЄС 24 листопада, де вони, як очікується, доручать керівництву блоку просунути пропозицію.

"Ми будемо діяти швидко і внесемо юридичну пропозицію відразу після того, як міністри дадуть нам на це дозвіл", - сказала Сімсон у кулуарах кліматичного саміту COP27 у Єгипті.

"Ми зробили свою домашню роботу. Я думаю, що така цінова стеля може дозволити нам заспокоїти ринок, це також знімає ризик того, що ми взагалі не отримаємо вантажі", - зазначила вона.

Нагадаємо, що країни ЄС розходяться у думках щодо того, чи обмежувати ціни на газ із РФ. Бельгія, Польща, Італія та Греція вимагали від Брюсселя запропонувати стелю цін на газ до 24 листопада та погрожували заблокувати інші ініціативи ЄС, якщо вони не будуть запропоновані.

Ряд країн, зокрема Німеччина, найбільший споживач газу в Європі, попереджають, що обмеження цін може призвести до нового витку кризи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в рамках восьмого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії було введено стелю цін на нафту з РФ.

Також ми писали, що ЄС готовий вивчити "тимчасовий динамічний ціновий коридор" на газ із Росії.

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