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Зеленский ликвидировал Нацкомфинуслуг

Новости » Политика     02.07.2020 - 15:40
Зеленский ликвидировал Нацкомфинуслуг
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Указ был подписан 30 июня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). Для ликвидации Нацкомфинуслуг будет создана специальная комиссия.

Соответствующий указ был подписан президентом 30 июня.

"Прекратить Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации", - говорится в указе.

Главой комиссии по ликвидации была назначена руководитель аппарата Нацкомфинуслуг Татьяна Галабудская. Она должна в трехмесячный срок проинформировать о результатах ликвидации.

Также президент поручил Кабинету министров решить вопрос использования объектов государственной собственности, которые находились в управлении Нацкомфинуслуг.

Напомним, с 1 июля Национальный банку Украины принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг в связи с принятым Верховной радой законом о "сплите", который предусматривает ликвидацию Нацкомфинуслуг.

Согласно закону, НБУ станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй, а НКЦБФР будет регулировать негосударственные пенсионные фонды и фонды финансирования строительства.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийНацкомфинуслугликвидация
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