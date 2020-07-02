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Зеленський ліквідував Нацкомфінпослуг

Новини » Політика     02.07.2020 - 15:40
Зеленський ліквідував Нацкомфінпослуг
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Указ був підписаний 30 червня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг). Для ліквідації Нацкомфінпослуг буде створена спеціальна комісія.

Відповідний указ був підписаний президентом 30 червня.

"Припинити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, шляхом ліквідації", - йдеться в указі.

Головою комісії з ліквідації була призначена керівник апарату Нацкомфінпослуг Тетяна Галабудская. Вона повинна в тримісячний термін поінформувати про результати ліквідації.

Також президент доручив Кабінету міністрів вирішити питання використання об'єктів державної власності, які перебували в управлінні Нацкомфінпослуг.

Нагадаємо, з 1 липня Національний банку України прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг у зв'язку з прийнятим Верховною радою законом про "спліті", який передбачає ліквідацію Нацкомфінпослуг.

Згідно з законом, НБУ стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів і кредитних бюро, а НКЦПФР буде регулювати недержавні пенсійні фонди і фонди фінансування будівництва.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Володимир ЗеленськийНацкомфинуслугликвидация
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