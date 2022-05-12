Зеленский планирует лично выступить в Стэндфордском университете в конце мая, - Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить в Стэнфордском университете в конце мая. Международные гарантии безопасности поездки Украине предоставят Соединенные Штаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Он также отметил, что провел очередной разговор с директором Института международных исследований Фримана-Спогли Майклом Макфолом, который координирует международных экспертов в вопросе наложения на РФ новых санкций. Основное внимание сейчас - это санкции в отношении руководства России и приближенных к власти российских олигархов. Недавно группа Макфола-Ермака представила Дорожную карту по энергетическим санкциям против России.