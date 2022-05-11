Еврокомиссия стремится признать обход санкций против РФ преступлением, - Politico
Признать обход антироссийских санкций Евросоюза преступлением через две недели предложит Европейская комиссия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Европейские чиновники готовят юридическое предложение, согласно которому уклонение от санкций ЕС будет считаться преступлением. Такой шаг якобы поможет странам-членам объединения конфисковать замороженные активы РФ.
По замыслу Еврокомиссии уголовная ответственность за обход санкций против России станет правовой основой для замораживания активов. Главная цель изменений – восполнить пробелы национальных законодательств. В отдельных странах ЕС за уклонение от санкций уголовная ответственность не предусмотрена.
Страны-члены Евросоюза на апрель уже конфисковали российские активы ориентировочно на 30 млрд евро. Прежде всего речь идет об элитной недвижимости и произведениях искусства, принадлежащих гражданам РФ и российским компаниям.
К слову, новозеландское правительство ввело новый пакет санкций против РФ.
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