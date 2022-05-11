Зеленский призвал вводить превентивные санкции за угрозы РФ о ядерном оружии

Президент Владимир Зеленский завил, что даже публичное упоминание о возможном применении ядерного оружия со стороны руководства ядерной державы должно быть основанием для превентивных санкций.

По словам Зеленского, если лидер ядерной державы публично допускает возможность применения его страной ядерного оружия, это должно быть поводом для жесткой реакции и превентивных санкций, ведь это нарушает международные договоренности.

Также он напомнил, что неоднократно поднимал вопрос об угрозах использованием ядерного оружия со стороны РФ, в частности на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в феврале этого года, незадолго до начала войны России против Украины.

"Я считаю, что должны быть превентивные санкции. Если человек говорит об этом в медиа, если она публично это говорит и угрожает применить ядерное оружие. То дальше даже не интересно, что этот человек говорит. Такие ультиматумы совершенно не интересны. Это свидетельствует, что уже произошла дискредитация любых договоренностей по неприменению ядерного оружия",- сказал Зеленский.

Кроме того, он добавил, что такая дискредитация произошла после того, как Россия нарушила Будапештский меморандум, и после публичных угроз применением ядерного оружия. В частности, за эту ситуацию несет ответственность прежде всего российский президент Владимир Путин.

"Потому что не все в России за применение ядерного оружия против Украины или мира. Я уверен в этом. Есть много людей, которые поддерживают Украину, и цивилизованный путь решения любых военных конфликтов, мирного урегулирования", - сказал он.

Президент также отметил, что полностью поддерживает подход о необходимости ядерного разоружения.