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Зеленский призвал вводить превентивные санкции за угрозы РФ о ядерном оружии

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Среда 11 мая 2022 21:30
Зеленский призвал вводить превентивные санкции за угрозы РФ о ядерном оружии Владимир Зеленский (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Владимир Зеленский завил, что даже публичное упоминание о возможном применении ядерного оружия со стороны руководства ядерной державы должно быть основанием для превентивных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

По словам Зеленского, если лидер ядерной державы публично допускает возможность применения его страной ядерного оружия, это должно быть поводом для жесткой реакции и превентивных санкций, ведь это нарушает международные договоренности.

Также он напомнил, что неоднократно поднимал вопрос об угрозах использованием ядерного оружия со стороны РФ, в частности на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в феврале этого года, незадолго до начала войны России против Украины.

"Я считаю, что должны быть превентивные санкции. Если человек говорит об этом в медиа, если она публично это говорит и угрожает применить ядерное оружие. То дальше даже не интересно, что этот человек говорит. Такие ультиматумы совершенно не интересны. Это свидетельствует, что уже произошла дискредитация любых договоренностей по неприменению ядерного оружия",- сказал Зеленский.

Кроме того, он добавил, что такая дискредитация произошла после того, как Россия нарушила Будапештский меморандум, и после публичных угроз применением ядерного оружия. В частности, за эту ситуацию несет ответственность прежде всего российский президент Владимир Путин.

"Потому что не все в России за применение ядерного оружия против Украины или мира. Я уверен в этом. Есть много людей, которые поддерживают Украину, и цивилизованный путь решения любых военных конфликтов, мирного урегулирования", - сказал он.

Президент также отметил, что полностью поддерживает подход о необходимости ядерного разоружения.

Ранее мы сообщали, что в СНБО объяснили, зачем Путин постоянно угрожает ядерным оружием.

Также мы писали, что Россия угрожает стянуть ядерное оружие в Балтику из-за расширения НАТО.

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