Зеленський планує особисто виступити у Стендфордському університеті наприкінці травня, - Єрмак

Президент України Володимир Зеленський планує виступити в Стенфордському університеті наприкінці травня. Міжнародні гарантії безпеки поїздки Україні нададуть Сполучені Штати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови офісу президента України Андрія Єрмака.
Він також зазначив, що провів чергову розмову з директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі Майклом Макфолом, який координує міжнародних експертів у питанні накладення на РФ нових санкцій.
Основна увага зараз - це санкції щодо керівництва Росії й наближених до влади російських олігархів. Нещодавно група Макфола-Єрмака представила Дорожню карту з енергетичних санкцій проти Росії.
Нагадаємо, що Зеленський закликав вводити превентивні санкції за погрози РФ про ядерну зброю. Президент України переконаний, що навіть публічна згадка про можливе застосування ядерної зброї з боку керівництва ядерної держави має бути підставою для обмежувальних заходів.
Також раніше повідомлялося, що Єврокомісія прагне визнати обхід санкцій проти РФ злочином. Такий крок має допомогти країнам-членам об'єднання конфіскувати заморожені активи РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.