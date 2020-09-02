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Зеленський про Лероса: у мене немає ніякої реакції на хабарників

Харківська область, Середа 02 вересня 2020 13:12
Зеленський про Лероса: у мене немає ніякої реакції на хабарників
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Володимир Зеленський прокоментував виключення народного депутата Гео Лероса з фракції "Слуга народу". Він каже, що в нього немає ніякої реакції на хабарників.

Про це він заявив на брифінгу.

Володимир Зеленський спілкується з представниками ЗМІ Харківщини.

Володимир Зеленський спілкується з представниками ЗМІ Харківщини.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 2 вересня 2020 р.

"В мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни і мені все одно, з якої вони партії. Я достатньо відповів?", - заявив він.

Нагадаємо, Гео Лероса виключили зі складу фракції "Слуга народу"; депутати зібрали більшість підписів. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заперечив, що Зеленський дзвонив і вимагав його виключення.

До цього згорів автомобіль Лероса на столичному Печерську, поліція взялася розслідувати інцидент.

Крім того саме Лерос опублікував відеозаписи нібито з Денисом Єрмаком - братом керівника ОП Андрія Єрмака, на яких схожа на Дениса людина обговорює з невстановленими особами призначення на різні державні посади.

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