Зеленський про Leopard для України: Вірю, що сила німецького лідерства залишиться незмінною
В Україні вірять, що сила німецького лідерства залишиться незмінною і Збройні сили отримають танки Leopard .
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Відповідна коаліція партнерів насправді вже сформована", - заявив президент.
Зеленський додав, що зараз всі чекають рішення фактично з однієї європейської столиці, яке активізує підготовлені ланцюжки співпраці щодо танків.
"Вірю, що сила німецького лідерства залишиться незмінною", - додав президент.
Нагадаємо, що Україна потужно готувалася до чергового засідання у форматі "Рамштайн" і має позитивні очікування щодо можливих результатів.
Також Україна очікує згоди щодо постачання танків. Йдеться про рішення від країни, яка має на них права.
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