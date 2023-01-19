Зеленский о Leopard для Украины: Верю, что сила немецкого лидерства останется неизменной

В Украине верят, что сила германского лидерства останется неизменной и Вооруженные силы получат танки Leopard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский добавил, что сейчас все ждут решения фактически из одной европейской столицы, которое активизирует подготовленные цепочки сотрудничества по танкам.

"Соответствующая коалиция партнеров действительно уже сформирована", - заявил президент.

Напомним, что Украина мощно готовилась к очередному заседанию в формате "Рамштайн" и имеет положительные ожидания по поводу возможных результатов.

Также Украина ожидает согласия на поставку танков. Речь идет о решениях от страны, которая имеет на них права.

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