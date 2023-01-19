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Зеленский о Leopard для Украины: Верю, что сила немецкого лидерства останется неизменной

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Украина, Четверг 19 января 2023 23:07
Зеленский о Leopard для Украины: Верю, что сила немецкого лидерства останется неизменной Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине верят, что сила германского лидерства останется неизменной и Вооруженные силы получат танки Leopard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Соответствующая коалиция партнеров действительно уже сформирована", - заявил президент.

Зеленский добавил, что сейчас все ждут решения фактически из одной европейской столицы, которое активизирует подготовленные цепочки сотрудничества по танкам.

"Верю, что сила германского лидерства останется неизменной", - добавил президент.

Напомним, что Украина мощно готовилась к очередному заседанию в формате "Рамштайн" и имеет положительные ожидания по поводу возможных результатов.

Также Украина ожидает согласия на поставку танков. Речь идет о решениях от страны, которая имеет на них права.

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