Ми потужно підготувалися, - Зеленський про майбутнє засідання "Рамштайну"
Україна потужно готувалася до чергового засідання у форматі "Рамштайн" і має позитивні очікування щодо можливих результатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
"До "Рамштайну", ми готувалися потужно, провели кілька десятків важливих розмов. Є держави, яким низький уклін, тому що вони віддають своє все, все, що в них є, задля того, щоб ми своє все зберегли, а саме - наших людей. Тому подивимося пізніше, судитимемо по результатах "Рамштайну", очікування позитивні", - сказав Зеленський.
Президент також додав, що розраховує на підтримку "хто чим може" від усіх партнерів.
Нагадаємо, наступне засідання партнерів з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 20 січня.
Раніше РБК-Україна розповідало, що відомо про нову зустріч у форматі "Рамштайн" і чого від неї очікувати.
Глава Пентагону Остін у контексті майбутньої зустрічі "Рамштайн" зазначив, що Штати будуть підтримувати Україну, допоки це буде потрібно.
Окрім того, адміністрація президента США Джо Байдена очікує, що за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині країни-члени формату оголосять про додаткову оборонну допомогу для української армії.
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