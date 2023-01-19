Ми потужно підготувалися, - Зеленський про майбутнє засідання "Рамштайну"

Україна потужно готувалася до чергового засідання у форматі "Рамштайн" і має позитивні очікування щодо можливих результатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.