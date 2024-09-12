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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про Курську операцію: Росія почала контрнаступ, все за нашим планом

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація розпочала контрнаступальні дії у Курській області. Однак вони відбуваються за українським планом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції з президентом Литви Гітанасом Науседою.

"Росіяни розпочали контрнаступальні дії. Все йде, але йде за нашим, українським планом", - відповів президент на питання щодо того, яка наразі ситуація у Курській області.

Зеленський також відреагував на інформацію щодо скупчення білоруських військових неподалік кордону з Україною. 

"Щодо Білорусі. Скупчення бачили. Бачили давно. Контролюємо цей процес", - додав президент. 

Операція ЗСУ у Курській області

Вже понад місяць у Курській області триває операція Збройних сил України. Станом на 27 серпня було відомо, що під контроль взято 1300 квадратних кілометрів та близько 100 населених пунктів. В українському полоні опинились понад 600 російських військових.

Там було створено військову комендатуру, яку очолив генерал-майор Едуард Москальов. Пізніше у Сухопутних військах розповіли, що українська військова комендатура забезпечує дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Курській області та надає всебічну допомогу місцевим мешканцям.

За даними джерел РБК-Україна, російський диктатор Володимир Путін нібито доручив військово-політичному керівництву звільнити Курську область до 1 жовтня. Але вони повинні зробити це не знімаючи сили з ключових ділянок, де Росія веде наступ в Україні.

Зауважимо, що заступник директора ЦРУ Девід Коен заявив, що Росія може зробити спробу контрнаступу в Курській області, але це будуть тяжкі бої для РФ.

Детально про те, що наразі відбувається у Курській області, та чи можливий контрнаступ росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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