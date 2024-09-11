Росія перейшла в контрнаступ? Що відбувається у Курській області

За місяць після початку операції Сил оборони України в Курській області, ймовірно, російська армія розгортає свій контрнаступ. Принаймні про це повідомляють "Z-пабліки" та українські аналітики, офіційної інформації немає з обох боків.

РБК-Україна зібрало все, що відомо станом на зараз.

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Локальні контратаки: версія російської сторони

Першоджерелом інформації про те, що Росія в Курській області вперше перейшла до наступу, стали російські провоєнні пабліки. Напередодні близький до міноборони РФ Telegram-канал "Рыбарь" повідомив, що після стабілізації фронту почалися локальні контратаки на кількох ділянках. Один із них - південніше селища Коренєве, де з лісосмуг нібито були вибиті українські сили.

За даними інших пабліків, ще 10 вересня росіяни відновили контроль над селами Гордіївка, Внєзапне, Вікторівка та Бяхове. Наступ ведеться з боку Глушківського району.

Згідно з іншою інформацією, українські сили частково вибиті із сіл Апанасівка та Снагость. Крім того, одна з груп нібито потрапила в оточення в селі Краснооктябрське, через яке вона перекривала сухопутне сполучення армії РФ з територіями на південь від річки Сейм.

У ніч проти 11 вересня у соціальних мережах з'явилися відео штурму Снагості. На одному з роликів до нього з боку Коренєво наближалася колона близько десятка одиниць бронетехніки. Повідомляється, що вона зайшла та нібито закріпилася у селі.

Фото: схема ймовірного російського контрнаступу

Вранці інший Telegram-канал "Два майори" написав, що російська армія просунулась біля Гордіївки, Внєзапного, Бяхового, Снагості, Апанасівки, а також нав'язала бої за Вікторівку. При цьому фото та відео з нібито зайнятих населених пунктів досі не опубліковано. Хоча заявлено про швидке просування на схід та взяття під контроль до 150 кв. кілометрів.

Якщо інформація про втрату українського контролю над селом Снагость підтвердиться, це означає, що російським військам вдалося деблокувати своє велике угруповання, затиснуте в сусідньому Глушківському районі між кордоном та річкою Сейм, пише ВВС.

Російське міноборони про наступ не оголошувало. Водночас, командир підрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив ЗМІ про "зачистку близько десяти населених пунктів". Про які саме йдеться, він не уточнив. Доказів його заяв, як і багатьох інших, наразі немає.

Наступ з чотирьох сторін. Що кажуть українські пабліки та аналітики

Ближче до півночі з'явилися коментарі українських аналітиків. Один із найавторитетніших проектів DeepState повідомив про погіршення ситуації на лівому фланзі угрупування в Курській області.

За його даними, росіяни розпочали активні штурмові дії, спочатку переправивши бронетехніку через Сейм, а потім і через дрібніші річки. Ще один удар стався з нещодавно втраченого Коренєво на Снагость. Вочевидь незважаючи на постійні удари по понтонних переправах, ворогу вдалося перекинути техніку і зараз він намагається деблокувати сухопутні логістичні шляхи.

Фото: кадри з російською штуромовою колоною (t.me/DeepStateUA)

Telegram-канал "Говорять Снайпер", який веде український військовий, повідомляє, що противник настаупає не з одного боку, триває активна робота, ніхто не втік, але "десь довелося потіснитися". За його даними, станом на другу половину дня знищено велику кількість ворожої техніки та особового складу.

Ще один паблік "Офіцер" наголошує, що противник різко перейшов від тактики закидання КАБами до механізованих штурмів із застосуванням бронетехніки. Обстановка змінилася: ворог зміг накопичити та переправити засоби для наступу. "... малими групами штурмують, ми зараз мінуснули роту, 3 БМП, танчик і БТР. Рубаємося. Трохи зупинили просування", - цитує він одного з учасників боїв у Курській області.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що дії ворога можна назвати контрнаступом. Наростивши угруповання до 35 000, командування вирішило, що цієї кількості вистачить для витіснення Сил оборони.

За його словами, росіяни діють одразу з чотирьох напрямків:

Апанасівка-Снагость - щоб деблокувати Глушківський район та повернути контроль над дорогою Коренєво-Троїцьке

Журавлі-Калинів - для повернення контролю над логістикою Коренєве-Сафонівка з подальшим спрощенням логістики північним фронтом

Погребки - для виходу на дорогу Льгов-Суджа та на саму Суджу з півночі

Борки - щоб закрити південно-східний сектор контролю Сил оборони річкою Псел

До контрнаступу залучено підрозділи "двічі утилізованої" 155-ї бригади морської піхоти; 56-го десантно-штурмового полку; 810-ї бригади морської піхоти (сточеної в Кринках та під Покровськом); 11-ї штурмової бригади та ще низки військових формувань.

"Загалом у російських окупаційних військ зараз відзначається на ділянці Курської області кількісна перевага, але так було завжди… Найближча доба покаже, у що цей контрнаступ може в результаті вилитися", - написав він у Telegram.

Станом на вечір українські офіційні особи ще не коментували ситуацію.

Чи вистачить росіянам сил вибити ЗСУ з Курської області

Військовий експерт Михайло Жирохов звертає увагу на те, що достовірної інформації про останні події у Курській області немає.

"Склалася така ситуація, що інформаційна тиша, яка була на початку Курської операції, зараз працює проти нас. Тому що цей інформаційний вакуум заповнюють російські канали. (Є, - ред.) фото та відео, які можна прив'язати", - зазначив він. коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Те, що росіяни перейшли у наступ, очевидно. За його словами, вони сконцентрували частину найпідготовленіших сил.

"Але про картинку я взагалі не можу нічого сказати, тому що інформація, яка є, - вона неофіційна. Офіційно нічого не підтверджується", - сказав експерт.

У будь-якому разі такі дії були очікуваними. За оцінками Жирохова, сил і засобів у противника достатньо принаймні на локальну операцію. А як вона розвиватиметься, залежить від того, що робитиме українське угруповання.

На питання про шанси росіян вибити Сили оборони з Курської області він відповів, що вони є за певних умов.

"Бо у нас там немає певних фортифікаційних споруд. Плюс ми не знаємо, якою була мета операції і яка вона зараз. Можливо, так усе й було (задумано, - ред.): увійшли, підтримали і відходимо. А вже потім будуть якісь інші варіанти. Можливо, наказ тримати, ми цього не знаємо. Знають лише кілька людей у ​​цій країні, якою є мета операції", - додав співрозмовник.

Зазначимо, раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у розмові з виданням казав, що росіяни спробують контратакувати і певною мірою це може бути "бажаний сценарій" для ЗСУ. Оскільки розпочнеться фаза сковування ворожих підрозділів.

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов наголошував, що українська армія заходила до Курської області не для того, щоб постійно тримати її під контролем. На його думку, далі, швидше за все, почнеться маневрена оборона, за якої росіяни зазнають ще більших втрат, коли наступатимуть на підготовлені рубежі українських військ.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Вразливе місце. Як на фронті позначився місяць Курська та які ризики стоять перед ЗСУ".

При підготовці використовувалася інформація російських провоєнних пабліків, українських Telegram-каналів та аналітичного проекту DeepState, пост військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, коментар експерта Михайла Жирохова YouTube-проекту РБК-Україна.