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Зеленский о Курской операции: Россия начала контрнаступление, все по нашему плану

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация начала контрнаступательные действия в Курской области. Однако они происходят по украинскому плану.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Россияне начали контрнаступательные действия. Все идет, но идет по нашему, украинскому плану", - ответил президент на вопрос о том, какая сейчас ситуация в Курской области.

Зеленский также отреагировал на информацию о скоплении белорусских военных недалеко от границы с Украиной. 

"Относительно Беларуси. Скопление видели. Видели давно. Контролируем этот процесс", - добавил президент. 

 

Операция ВСУ в Курской области

Уже больше месяца в Курской области продолжается операция Вооруженных сил Украины. По состоянию на 27 августа было известно, что под контроль взято 1300 квадратных километров и около 100 населенных пунктов. В украинском плену оказались более 600 российских военных.

Там была создана военная комендатура, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалев. Позже в Сухопутных войсках рассказали, что украинская военная комендатура обеспечивает соблюдение норм международного гуманитарного права в Курской области и оказывает всестороннюю помощь местным жителям.

По данным источников РБК-Украина, российский диктатор Владимир Путин якобы поручил военно-политическому руководству уволить Курскую область до 1 октября. Но они должны сделать это, не снимая силы с ключевых участков, где Россия ведет наступление в Украине.

Заметим, что заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что Россия может предпринять попытку контрнаступления в Курской области , но это будут тяжелые бои для РФ.

Подробно о том, что происходит в Курской области, и возможно ли контрнаступление россиян - читайте в материале РБК-Украина.

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