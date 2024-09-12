Зеленский о Курской операции: Россия начала контрнаступление, все по нашему плану

"Россияне начали контрнаступательные действия. Все идет, но идет по нашему, украинскому плану", - ответил президент на вопрос о том, какая сейчас ситуация в Курской области.

Зеленский также отреагировал на информацию о скоплении белорусских военных недалеко от границы с Украиной.

"Относительно Беларуси. Скопление видели. Видели давно. Контролируем этот процесс", - добавил президент.

Операция ВСУ в Курской области

Уже больше месяца в Курской области продолжается операция Вооруженных сил Украины. По состоянию на 27 августа было известно, что под контроль взято 1300 квадратных километров и около 100 населенных пунктов. В украинском плену оказались более 600 российских военных.

Там была создана военная комендатура, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалев. Позже в Сухопутных войсках рассказали, что украинская военная комендатура обеспечивает соблюдение норм международного гуманитарного права в Курской области и оказывает всестороннюю помощь местным жителям.