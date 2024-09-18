Зеленський про Курський напрямок: утримуємо ситуацію на нашому плацдармі

Як розповів Зеленський, сьогодні він заслухав дві доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського "щодо всіх напрямків наших дій". Зокрема, йшлося по оборону та наступальні кроки українських захисників.

"Генерал Сирський доповів щодо змін ситуації в Курській області та нашої на це реакції. Сильної реакції. Кожен наш підрозділ там - молодці! Утримуємо ситуацію на нашому плацдармі в межах розрахунків", - зазначив президент.

Також, за його словами, максимальну увагу приділили й напрямкам у Харківській та Донецькій областях.

"Покровськ, Торецьк, Курахове. Ми працюємо над посиленням, і це стосується і зброї, і особового складу", - додав Зеленський.