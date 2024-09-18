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Зеленський про Курський напрямок: утримуємо ситуацію на нашому плацдармі

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові у Курській області утримують ситуацію на своєму плацдармі в межах розрахунків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Як розповів Зеленський, сьогодні він заслухав дві доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського "щодо всіх напрямків наших дій". Зокрема, йшлося по оборону та наступальні кроки українських захисників.

"Генерал Сирський доповів щодо змін ситуації в Курській області та нашої на це реакції. Сильної реакції. Кожен наш підрозділ там - молодці! Утримуємо ситуацію на нашому плацдармі в межах розрахунків", - зазначив президент.

Також, за його словами, максимальну увагу приділили й напрямкам у Харківській та Донецькій областях.

"Покровськ, Торецьк, Курахове. Ми працюємо над посиленням, і це стосується і зброї, і особового складу", - додав Зеленський.

Бої у Курській області

Нагадаємо, наступальна операція ЗСУ в Курській області триває вже півтора місяця. Українські військові успішно просуваються вперед, взявши під контроль понад сотню населених пунктів.

Згідно з даними джерел РБК-Україна, російський диктатор Володимир Путін доручив військово-політичному керівництву звільнити Курську область до 1 жовтня.

Вже 12 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія почала контрнаступ у Курській області.

Сьогодні у комендатурі ЗСУ повідомили, що українські бійці зупинили наступ російських військ у Курській області. Частина її території залишається під контролем Сил оборони.

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