Зеленский о Курском направлении: удерживаем ситуацию на нашем плацдарме

Как рассказал Зеленский, сегодня он заслушал два доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского "по всем направлениям наших действий". В частности, речь шла о обороне и наступательных шагах украинских защитников.

"Генерал Сырский доложил об изменениях ситуации в Курской области и нашей на это реакции. Сильной реакции. Каждое наше подразделение там - молодцы! Удерживаем ситуацию на нашем плацдарме в пределах расчетов", - отметил президент.

Также, по его словам, максимальное внимание было уделено и направлениям в Харьковской и Донецкой областях.

"Покровск, Торецк, Курахово. Мы работаем над усилением, и это касается и оружия, и личного состава", - добавил Зеленский.