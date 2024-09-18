RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о Курском направлении: удерживаем ситуацию на нашем плацдарме

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные в Курской области удерживают ситуацию на своем плацдарме в пределах расчетов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, сегодня он заслушал два доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского "по всем направлениям наших действий". В частности, речь шла о обороне и наступательных шагах украинских защитников.

"Генерал Сырский доложил об изменениях ситуации в Курской области и нашей на это реакции. Сильной реакции. Каждое наше подразделение там - молодцы! Удерживаем ситуацию на нашем плацдарме в пределах расчетов", - отметил президент.

Также, по его словам, максимальное внимание было уделено и направлениям в Харьковской и Донецкой областях.

"Покровск, Торецк, Курахово. Мы работаем над усилением, и это касается и оружия, и личного состава", - добавил Зеленский.

Бои в Курской области

Напомним, наступательная операция ВСУ в Курской области длится уже полтора месяца. Украинские военные успешно продвигаются вперед, взяв под контроль более сотни населенных пунктов.

Согласно данным источников РБК-Украина, российский диктатор Владимир Путин поручил военно-политическому руководству освободить Курскую область до 1 октября.

Уже 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия начала контрнаступление в Курской области.

Сегодня в комендатуре ВСУ сообщили, что украинские бойцы остановили наступление российских войск в Курской области. Часть ее территории остается под контролем Сил обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКурская областьВооруженные силы УкраиныВойна в Украине