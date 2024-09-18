Зеленский о Курском направлении: удерживаем ситуацию на нашем плацдарме

Украинские военные в Курской области удерживают ситуацию на своем плацдарме в пределах расчетов.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Как рассказал Зеленский, сегодня он заслушал два доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского "по всем направлениям наших действий". В частности, речь шла о обороне и наступательных шагах украинских защитников.
"Генерал Сырский доложил об изменениях ситуации в Курской области и нашей на это реакции. Сильной реакции. Каждое наше подразделение там - молодцы! Удерживаем ситуацию на нашем плацдарме в пределах расчетов", - отметил президент.
Также, по его словам, максимальное внимание было уделено и направлениям в Харьковской и Донецкой областях.
"Покровск, Торецк, Курахово. Мы работаем над усилением, и это касается и оружия, и личного состава", - добавил Зеленский.
Напомним, наступательная операция ВСУ в Курской области длится уже полтора месяца. Украинские военные успешно продвигаются вперед, взяв под контроль более сотни населенных пунктов.
Согласно данным источников РБК-Украина, российский диктатор Владимир Путин поручил военно-политическому руководству освободить Курскую область до 1 октября.
Уже 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия начала контрнаступление в Курской области.
Сегодня в комендатуре ВСУ сообщили, что украинские бойцы остановили наступление российских войск в Курской области. Часть ее территории остается под контролем Сил обороны.
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