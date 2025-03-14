Зеленський: Курська операція виконала своє завдання, ситуація під Покровськом - стабільна

Курська операція досягла своєї головної мети - відтягнути значну частину російських військ з Покровського, Харківського та Сумського напрямків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами.

За його словами, українські воїни виявили неабияку стійкість, витримавши потужний удар ворога, що дозволило послабити тиск на критично важливих ділянках фронту.

"Наші хлопці абсолютно героїчні, вони взяли на себе міцний удар. Першим тиск спав на Харківському напрямку - росіяни відтягнули на Курщину максимальну кількість військ. Потім вони почали забирати сили зі Сходу, але не полишали головної мети - Покровська", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що завдяки Курській операції ситуація на Покровському та Харківському напрямках стабілізувалася, а противнику буде "дуже непросто" знайти можливість знову загрожувати Покровську.

"Я можу тільки подякувати нашим воїнам за Курську операцію. Я вважаю, що вона своє завдання виконала", - підсумував він.

Бої у Курській області

Нагадаємо, з початку серпня 2024 року у Курській області триває операція ЗСУ. Вона мала на меті послабити бойові можливості противника та змусити його перенаправити ресурси на захист власних територій. Відомо, що станом на кінець літа воїни контролювали 100 населених пунктів у регіоні.

Попри це з початку березня ситуація у Курській області ускладнилася. Як повідомляли джерела РБК-Україна, війська РФ намагаються перерізати дорогу Суджа-Суми, щоб створити оперативне оточення українських військ. Що відомо про бої за Суджу - за посиланням.