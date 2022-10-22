Зеленский: если россияне выключат нам свет, мы найдем их по запаху

Российские войска бьют по энергетической инфраструктуре Украины, потому что ничего не могут добиться на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для канадских телеканалов CTV та CBC.

"Главная миссия России на сегодня - они бьют по нашей энергетической системе, их задача, чтобы люди остались без света. Они террористы. Не думаю, что сейчас время шутить, но я хотел бы сказать, что им кажется, если они нам выключат свет, то мы их не найдем. Мы их найдем, знаете почему? Потому что они трусы, они на поле боя ничего не могут сделать, они бьют по гражданским людям. Поэтому мы найдем их по запаху", - отметил он.

Напомним, ранее Зеленский обвинил россиян в подготовке теракта на дамбе Каховской гидроэлектростанции. По его словам, дамба и другие сооружения заминированы, и подрыв может привести к катастрофическим последствиям.

Кроме того, по его словам, Россия в преддверии зимы направит свой террор на энергетические объекты Украины.

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