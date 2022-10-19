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У підготовці до зими виходимо з того, що Росія направить терор на енергооб'єкти, - Зеленський

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Київ, Середа 19 жовтня 2022 23:20
У підготовці до зими виходимо з того, що Росія направить терор на енергооб'єкти, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна готується до того, що взимку Росія може спрямувати свій терор на енергетичні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Провів сьогодні спільну нараду з питань енергетики. Готуємось до всіх можливих сценаріїв, враховуючи зимовий сезон. Виходимо з того, що російський терор буде спрямований на енергетичні об'єкти, поки за допомогою партнерів не забезпечимо можливість збивати 100 відсотків ворожих ракет та дронів", - наголосив президент.

Нагадаємо, росіяни посилили удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Так сьогодні, 19 жовтня, окупанти обстріляли Бурштинську ТЕС в Івано-Франківській області, внаслідок чого там почалася пожежа.

Також ми писали, що росіяни сьогодні за допомогою ракет пошкодили енергетичний об'єкт у Вінницькій області.

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Володимир Зеленський Електроенергія Війна Росії проти України ракетный удар
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