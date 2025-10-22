ua en ru
Зеленський: якщо Путіна не зупинити, він спробує відкрити новий фронт

Швеція, Середа 22 жовтня 2025 18:04
Зеленський: якщо Путіна не зупинити, він спробує відкрити новий фронт Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін може спробувати відкрити новий фронт. Під загрозою перебувають маленькі країни.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у Швеції.

"Якщо ми не зупинимо Путіна, якщо не буде плану, як прийти до миру. Якщо у нас не буде припинення вогню з розумінням того, що робити далі, Путін спробує відкрити новий фронт у якомусь іншому місці, тому що Україна для нього - це дуже складно", - зазначив Зеленський.

На його думку, інші країни не готові до війни з Росією. І повністю підготуватися до війни неможливо.

"Він може думати про інші країни. Про ту чи іншу, але не дуже велику, тому що це не просто окупувати, важливо утримувати територію. Тому, перш за все, ризики для невеликих країн. Путіну байдуже, в НАТО вони чи в ЄС", - вважає президент.

Путін може напасти на НАТО

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) писав, що Росія може підготуватися до нападу на країни НАТО ще раніше, ніж прогнозують розвідки країн Альянсу.

Йдеться про те, що Росія може становити реальну загрозу для НАТО до 2036 року.

Аналітики звертають увагу, що російське далекобійне озброєння і виробництво безпілотників становлять безпосередню загрозу для країн НАТО.

Росія активно формує нові військові підрозділи і створює стратегічний резерв особового складу, який може застосовуватися як в Україні, так і в разі конфлікту з Альянсом. Це вказує на здатність РФ поповнювати свої людські ресурси, незважаючи на втрати.

