Зеленський: якщо Путіна не зупинити, він спробує відкрити новий фронт

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у Швеції.

"Якщо ми не зупинимо Путіна, якщо не буде плану, як прийти до миру. Якщо у нас не буде припинення вогню з розумінням того, що робити далі, Путін спробує відкрити новий фронт у якомусь іншому місці, тому що Україна для нього - це дуже складно", - зазначив Зеленський.

На його думку, інші країни не готові до війни з Росією. І повністю підготуватися до війни неможливо.

"Він може думати про інші країни. Про ту чи іншу, але не дуже велику, тому що це не просто окупувати, важливо утримувати територію. Тому, перш за все, ризики для невеликих країн. Путіну байдуже, в НАТО вони чи в ЄС", - вважає президент.