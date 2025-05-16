Зеленський: якщо делегація Путіна у Стамбулі - лише театр, світ має відреагувати

Глава держави підкреслив, що цього тижня була реальна можливість вжити кроків для завершення війни, якби Путін не побоявся прибути до Туреччини.

Зеленський наголосив, що був готовий до особистої зустрічі чи то в Анкарі, чи то в Стамбулі з диктатором, щоб вирішити всі суттєві проблеми. Але Путін не погодився, а до Стамбулу від Росії прибула делегація низького рівня. Як зазначив президент, жоден член цієї делегації не ухвалює рішень у Росії.

"Попри це я відправив нашу команду до Стамбулу під головуванням міністром оборони з надією, що хоч щось буде вирішено. Наш основний пріоритет - це повне і безумовне припинення вогню. Щоб припинилися вбивства і була створена основа для дипломатії перш за все. І російські представники в Стамбулі навіть не можуть піти на це припинення вогню, яке, очевидно, є першим необхідним кроком. І з цього очевидно, що Путін продовжує підривати підвалини демократії та дипломатії", - сказав він.



Зеленський наголосив, що українська делегація у Стамбулі має повноваження ухвалювати рішення. Президент додав, що Росія відправила до Туреччини майже тих самих осіб, як і в 2022 році. На його думку, з цього видно, що Росія не змінила свій базовий підхід.

"Вони роблять багато заяв, погроз, але це нічого не вирішує. Вони роблять все можливе для того, щоб перетворити цю зустріч у Стамбулі на щось порожнє, як і в 2022-му році. Не ми і не західні лідери перешкоджають цьому процесу. Росіяни відправляють людей без повноважень на переговори. І саме це руйнує суть дипломатії. Якщо виявиться, що російська делегація - це просто театр, тоді світ має відреагувати. Має бути потужна реакція", - заявив Зеленський.

Український президент вважає, що відповіддю на вчинок Путіна мають бути санкції проти енергетичного сектору та банків РФ. Зеленський підкреслив, що потрібно продовжувати нарощувати тиск, поки не буде досягнуто реального прогресу.

"Україна готова вживати всіх реалістичних кроків, що закінчити цю війну. І нам потрібне повне припинення вбивств, щоб дати реальний шанс дипломатії", - зазначив він.

Другий крок до миру

Зеленський також зазначив, що інший необхідний крок - це збудувати хоча б мінімальний процес довіри в процесі переговорів. За його словами, це можна зробити через обмін військовополонених, повернення українських дітей, які були вивезені до РФ, а також звільнення цивільних.

"Нам потрібно також чітко окреслити які проблеми треба вирішити на рівні лідерів, а не на нижчому рівні. Ми всі справді знаємо хто приймає рішення в Росії", - додав Зеленський.