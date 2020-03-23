Зеленский о критике из-за коронавируса: хайп фактически равен мародерству

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский отдельно обратился с угрозами в адрес "некоторых политиков"

Президент Владимир Зеленский назвал политический хайп на ситуации с коронавирусом в Украине "фактическим мародерством". Об этом он заявил в сегодняшнем видеообращении.

В частности, Зеленский в традиционном видеоролике отдельно обратился к "некоторым политикам".

"В сложные для Украины времена заниматься политическим хайпом фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно, не судите других по себе", - отметил он.

Он также подчеркнул, что сегодня все шаги направлены на сохранение жизни и здоровье украинцев.

"В этой ситуации есть определенный парадокс. Всем рекомендовано носить маски, но коронавирус срывает маски с людей. Потому что кто-то готов помогать? отдавая последнее, а кто-то готов зарабатывать на человеческой беде: повышает цены, придерживает маски на складах, пытается продать респираторы за границу. Все эти действия получат не только моральную оценку общества, но и юридическую оценку соответствующих правоохранительных органов", - добавил Зеленский.

Сьогодні вночі в «Борисполі» приземлився наш літак з Китаю. Він доставив тест-системи полімеразної ланцюгової реакції, а також експрес-тести, апарати штучної вентиляції легень, маски, захисні костюми та ще багато чого необхідного. Цей вантаж буде розподілено по всіх регіонах нашої країни, він надійде до лікарень, лабораторій, до поліцейських, прикордонників та наших військових. Ми починаємо новий тиждень боротьби проти коронавірусу, під час якого нам знадобиться ще більше витримки. Попередні дні довели: ми – сильна нація. Я пишаюся кожним, хто віддає власні сили й знання, щоб зупинити поширення недуги Україною. Я щиро дякую кожному українському медику. Сьогодні ви – наші супергерої. Дякую українським прикордонникам. Я хочу подякувати нашим військовим на сході України. Нині весь інформаційний простір заповнений темою коронавірусу. Але захист України залишається нашим пріоритетом. Я дякую екіпажам літаків, потягів та автобусів, які доправляють в Україну громадян та цінні вантажі. Дякую поліцейським і нацгвардійцям, які забезпечують порядок на вулицях. Дякую главам церков, які розуміють небезпеку та проводять богослужіння онлайн. Соціально відповідальному бізнесу та нашим волонтерам, які допомагають усім, що потрібно. Службам таксі, що погодилися безкоштовно відвозити лікарів на роботу. Дякую працівникам Укрпошти, які безперебійно доставляють пенсії громадянам. Бажаю вам 36,6! Бережімо себе! Збережемо Україну! Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 23 березня 2020 р.

Напомним, Зеленский также заявил, что Украина уже до конца этой недели может получить дополнительную партию тестов на коронавирус и медицинского оборудования.

Отметим, с 24 марта украинцам запретили покидать страну в туристических целях.